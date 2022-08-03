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Голос

Голос (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.22014, Boychoir
Драма, Музыка98 мин18+

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О фильме

История трудного подростка по имени Стэт, живущего с матерью-алкоголичкой. Кажется, что будущее не сулит одиннадцатилетке ничего, кроме проблем с законом, как вдруг сама судьба приводит парня в музыкальную школу. Под чутким руководством наставника Стэт становится одним из лучших хористов.

Страна
США, Канада
Жанр
Драма, Музыка
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голос»