Голос (фильм, 2014) смотреть онлайн

История трудного подростка по имени Стэт, живущего с матерью-алкоголичкой. Кажется, что будущее не сулит одиннадцатилетке ничего, кроме проблем с законом, как вдруг сама судьба приводит парня в музыкальную школу. Под чутким руководством наставника Стэт становится одним из лучших хористов.

