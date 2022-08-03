Голос (фильм, 2014) смотреть онлайн
9.22014, Boychoir
Драма, Музыка98 мин18+
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О фильме
История трудного подростка по имени Стэт, живущего с матерью-алкоголичкой. Кажется, что будущее не сулит одиннадцатилетке ничего, кроме проблем с законом, как вдруг сама судьба приводит парня в музыкальную школу. Под чутким руководством наставника Стэт становится одним из лучших хористов.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Франсуа
Жирар
- Актёр
Дастин
Хоффман
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Актриса
Эдди
Иззард
- Актёр
Кевин
МакХэйл
- Актёр
Джош
Лукас
- Актриса
Дебра
Уингер
- ГВАктёр
Гарретт
Вэрэйнг
- ДУАктёр
Джо
Уэст
- РААктёр
Ривер
Александр
- СПАктёр
Сэм
Пун
- БРСценарист
Бен
Рипли
- КБПродюсер
Кэрол
Баум
- ДКПродюсер
Джуди
Каиро
- ДГПродюсер
Джейн
Голденринг
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ДБХудожник
Джеймс
Боленбо
- ЭКХудожница
Эллен
Кристиансен
- ДФОператор
Дэвид
Франко
- ББКомпозитор
Брайан
Бирн