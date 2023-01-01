Биография

Дебра Уингер — американская актриса и продюсер. Лауреат премии «Оскар». Родилась в Кливленде Хайтсе, штат Огайо, 16 мая 1955 года. В старших классах Дебра бросила школу и уехала в Израиль, где отслужила полгода в израильской армии, а потом вернулась в США. Позже она решила продолжить образование и поступила в Калифорнийский университет, где обучалась на факультете социологии. Кинокарьера Дебры Уингер началась с комедийного детского телешоу «Улица Сезам». Особую популярность актриса приобрела благодаря кинолентам «Офицер и джентльмен» и «На языке нежности». Эти проекты обрели успех у широкой аудитории, а Уингер получила за оба фильма номинацию на «Оскар». Также она снималась в картинах «Женщина-полицейский», «Орлы юриспруденции», «Черная вдова», «Под покровом небес», «Однажды в апреле». Кроме того, Дебра была исполнительным продюсером фильмов «Большая плохая любовь» и Bel Borba Aqui. Всего в фильмографии актрисы более 80 работ.