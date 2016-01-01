Глубоководный горизонт HD
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Глубоководный горизонт HD

Глубоководный горизонт HD (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Deepwater Horizon
Боевики, Триллеры102 мин18+

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Сюжет

Отправляясь на очередную вахту и прощаясь с семьями, они не подозревали, что могут не вернуться… Это основанная на реальных событиях история о страшной аварии на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт», которая произошла в 2010 году в Мексиканском заливе. Хроника беспримерного мужества и отваги перед лицом одной из самых страшных техногенных катастроф в мировой истории...

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Глубоководный горизонт HD»

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