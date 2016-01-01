Глубоководный горизонт HD (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Deepwater Horizon
Боевики, Триллеры102 мин18+
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Сюжет
Отправляясь на очередную вахту и прощаясь с семьями, они не подозревали, что могут не вернуться… Это основанная на реальных событиях история о страшной аварии на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт», которая произошла в 2010 году в Мексиканском заливе. Хроника беспримерного мужества и отваги перед лицом одной из самых страшных техногенных катастроф в мировой истории...
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Питер
Берг
- Актёр
Марк
Уолберг
- �Актёр
Курт
Рассел
- Актёр
Джон
Малкович
- ДРАктриса
Джина
Родригес
- ДОАктёр
Дилан
О’Брайен
- Актриса
Кейт
Хадсон
- ИСАктёр
Итан
Сапли
- Актёр
Генри
Фрост
- ДСАктёр
Джереми
Сэнд
- Актёр
Дуглас
М. Гриффин
- ММСценарист
Мэттью
Майкл Карнахан
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- Продюсер
Стивен
Левинсон
- Продюсер
Марк
Вахрадян
- Продюсер
Марк
Уолберг
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- МФХудожник
Марк
Физикелла
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- ВДХудожник
Виктор
Дж. Золфо
- КПМонтажёр
Колби
Паркер мл.
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски