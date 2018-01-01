Актёры и съёмочная группа фильма «G.I. Joe: Бросок кобры 2 3D»

WinkФильмыG.I. Joe: Бросок кобры 2 3DАктёры и съёмочная группа фильма «G.I. Joe: Бросок кобры 2 3D»
Актёры
АктёрRoadblock
Дуэйн ДжонсонDwayne Johnson
АктрисаJaye
Эдрианн ПаликиAdrianne Palicki
АктёрGeneral Joe Colton
Брюс УиллисBruce Willis
Актёр
Рэй ПаркRay Park
АктёрStorm Shadow
Ли Бён-хонLee Byung-hun
АктёрFlint
Д.Дж. КотронаD.J. Cotrona
АктёрPresident
Джонатан ПрайсJonathan Pryce
Актриса
Элоди ЮнгElodie Yung
АктёрDuke
Ченнинг ТатумChanning Tatum
АктёрCobra Commander