Wink
Фильмы
G.I. Joe: Бросок кобры 2 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «G.I. Joe: Бросок кобры 2 3D»

Режиссёры

Джон М. Чу

Режиссёр

Актёры

Дуэйн Джонсон

АктёрRoadblock
Эдрианн Палики

АктрисаJaye
Брюс Уиллис

АктёрGeneral Joe Colton
Рэй Парк

Актёр
Ли Бён-хон

АктёрStorm Shadow
Д.Дж. Котрона

АктёрFlint
Джонатан Прайс

АктёрPresident
Элоди Юнг

Актриса
Ченнинг Татум

АктёрDuke
Люк Брейси

АктёрCobra Commander

Сценаристы

Ретт Риз

Сценарист
Пол Верник

Сценарист

Продюсеры

Лоренцо Ди Бонавентура

Продюсер
Брайан Голднер

Продюсер
Гари Барбер

Продюсер
Роджер Бирнбаум

Продюсер

Актёры дубляжа

Юрий Деркач

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Владимир Герасимов

Актёр дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа

Художники

Алан Хук

Художник
Луиз Мингенбах

Художница

Монтажёры

Роджер Бартон

Монтажёр
Джим Мэй

Монтажёр

Операторы

Стивен Ф. Уиндон

Оператор

Композиторы

Генри Джекман

Композитор