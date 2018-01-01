Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Геркулес»

Актёры и съёмочная группа фильма «Геркулес»

Режиссёры

Рон Клементс

Рон Клементс

Ron Clements
Режиссёр
Джон Маскер

Джон Маскер

John Musker
Режиссёр

Актёры

Барбара Барри

Барбара Барри

Barbara Barrie
АктрисаAlcmene
Роджер Барт

Роджер Барт

Roger Bart
АктёрYoung Hercules
Мэри Кэй Бергман

Мэри Кэй Бергман

Mary Kay Bergman
АктрисаEarthquake Lady / Wood Nymph / Water Nymph / Earth Nymph / Teenage Girls
Кори Бертон

Кори Бертон

Corey Burton
АктёрTitans / Burnt Man / End-of-the World Man / Tour Bus Guide
Дэнни ДеВито

Дэнни ДеВито

Danny DeVito
АктёрPhil
Джим Каммингс

Джим Каммингс

Jim Cummings
АктёрNessus the River Centaur / Tall Thebian / Elderly Thebian
Кит Дэвид

Кит Дэвид

Keith David
АктёрApollo the Sun God
Тейт Донован

Тейт Донован

Tate Donovan
АктёрHercules
Пэдди Эдвардс

Пэдди Эдвардс

Paddi Edwards
АктрисаAtropos
Сьюзан Иган

Сьюзан Иган

Susan Egan
АктрисаMeg
Джеймс Вудс

Джеймс Вудс

James Woods
Актёр
Бобкэт Голдтуэйт

Бобкэт Голдтуэйт

Bobcat Goldthwait
Актёр
Мэтт Фрюэр

Мэтт Фрюэр

Matt Frewer
Актёр
Джош Китон

Джош Китон

Josh Keaton
Актёр
Рип Торн

Рип Торн

Rip Torn
Актёр

Сценаристы

Рон Клементс

Рон Клементс

Ron Clements
Сценарист
Джон Маскер

Джон Маскер

John Musker
Сценарист
Дон МакИнери

Дон МакИнери

Don McEnery
Сценарист
Боб Шоу

Боб Шоу

Bob Shaw
Сценарист

Продюсеры

Рон Клементс

Рон Клементс

Ron Clements
Продюсер
Джон Маскер

Джон Маскер

John Musker
Продюсер
Элис Дьюи

Элис Дьюи

Alice Dewey Goldstone
Продюсер
Кендра Хааланд

Кендра Хааланд

Kendra Haaland
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Иванова

Татьяна Иванова

Актриса дубляжа
Борис Хвошнянский

Борис Хвошнянский

Актёр дубляжа
Сергей Мардарь

Сергей Мардарь

Актёр дубляжа
Олег Куликович

Олег Куликович

Актёр дубляжа
Родион Приходько

Родион Приходько

Актёр дубляжа
Николай Буров

Николай Буров

Актёр дубляжа
Сауле Искакова

Сауле Искакова

Актриса дубляжа

Художники

Энди Гэскилл

Энди Гэскилл

Andy Gaskill
Художник

Монтажёры

Том Финэн

Том Финэн

Tom Finan
Монтажёр

Композиторы

Алан Менкен

Алан Менкен

Alan Menken
Композитор