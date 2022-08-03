Геркулес (фильм, 1997) смотреть онлайн

Геркулес
Геркулес

Геркулес (фильм, 1997)

1997, Hercules
Мультфильм, Семейный

О фильме

«Геркулес» — мультфильм 1997 года — рассказывает о попытках божьего сына вернуться в отчий дом. В основу лег сюжет древнегреческих мифов, но картина не дословно цитирует первоисточник, а предлагает свободную его интерпретацию.

Геркулес невероятно силен и хорош собой, однако никак не может найти место в мире. Узнав, что он сын бога Зевса — вот так сюрприз! — Геркулес решает вернуться туда, откуда его похитили приспешники дяди Аида — на Олимп. На пути домой его сопровождает сатир Филоктет и верный крылатый конь Пегас. Геркулесу предстоит столкнуться с опасностями, влюбиться и почувствовать горечь предательства, узнать цену славы и понять, что значит быть истинным героем.

Мультфильм обладает всеми достоинствами картин эпохи «Ренессанса «Диснея»: отличная музыка и песни, которые врезаются в память, ирония и пародийный юмор, харизматичный главный герой и яркие второстепенные персонажи. Если любите все это, смотреть «Геркулес» обязательно.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

