Геркулес (фильм, 1997) смотреть онлайн
О фильме
«Геркулес» — мультфильм 1997 года — рассказывает о попытках божьего сына вернуться в отчий дом. В основу лег сюжет древнегреческих мифов, но картина не дословно цитирует первоисточник, а предлагает свободную его интерпретацию.
Геркулес невероятно силен и хорош собой, однако никак не может найти место в мире. Узнав, что он сын бога Зевса — вот так сюрприз! — Геркулес решает вернуться туда, откуда его похитили приспешники дяди Аида — на Олимп. На пути домой его сопровождает сатир Филоктет и верный крылатый конь Пегас. Геркулесу предстоит столкнуться с опасностями, влюбиться и почувствовать горечь предательства, узнать цену славы и понять, что значит быть истинным героем.
Мультфильм обладает всеми достоинствами картин эпохи «Ренессанса «Диснея»: отличная музыка и песни, которые врезаются в память, ирония и пародийный юмор, харизматичный главный герой и яркие второстепенные персонажи. Если любите все это, смотреть «Геркулес» обязательно.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- РКРежиссёр
Рон
Клементс
- ДМРежиссёр
Джон
Маскер
- ББАктриса
Барбара
Барри
- РБАктёр
Роджер
Барт
- МКАктриса
Мэри
Кэй Бергман
- КБАктёр
Кори
Бертон
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- Актёр
Джим
Каммингс
- Актёр
Кит
Дэвид
- Актёр
Тейт
Донован
- ПЭАктриса
Пэдди
Эдвардс
- СИАктриса
Сьюзан
Иган
- Актёр
Джеймс
Вудс
- БГАктёр
Бобкэт
Голдтуэйт
- МФАктёр
Мэтт
Фрюэр
- Актёр
Джош
Китон
- Актёр
Рип
Торн
- РКСценарист
Рон
Клементс
- ДМСценарист
Джон
Маскер
- ДМСценарист
Дон
МакИнери
- БШСценарист
Боб
Шоу
- РКПродюсер
Рон
Клементс
- ДМПродюсер
Джон
Маскер
- ЭДПродюсер
Элис
Дьюи
- КХПродюсер
Кендра
Хааланд
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хвошнянский
- Актёр дубляжа
Сергей
Мардарь
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- РПАктёр дубляжа
Родион
Приходько
- НБАктёр дубляжа
Николай
Буров
- СИАктриса дубляжа
Сауле
Искакова
- ЭГХудожник
Энди
Гэскилл
- ТФМонтажёр
Том
Финэн
- АМКомпозитор
Алан
Менкен