Геркулес (фильм, 1997) смотреть онлайн

«Геркулес» — мультфильм 1997 года — рассказывает о попытках божьего сына вернуться в отчий дом. В основу лег сюжет древнегреческих мифов, но картина не дословно цитирует первоисточник, а предлагает свободную его интерпретацию.



Геркулес невероятно силен и хорош собой, однако никак не может найти место в мире. Узнав, что он сын бога Зевса — вот так сюрприз! — Геркулес решает вернуться туда, откуда его похитили приспешники дяди Аида — на Олимп. На пути домой его сопровождает сатир Филоктет и верный крылатый конь Пегас. Геркулесу предстоит столкнуться с опасностями, влюбиться и почувствовать горечь предательства, узнать цену славы и понять, что значит быть истинным героем.



Мультфильм обладает всеми достоинствами картин эпохи «Ренессанса «Диснея»: отличная музыка и песни, которые врезаются в память, ирония и пародийный юмор, харизматичный главный герой и яркие второстепенные персонажи. Если любите все это, смотреть «Геркулес» обязательно.

