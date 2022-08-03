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Геракл

Геракл (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.02014, Hercules
Фэнтези, Боевик99 мин12+

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О фильме

Совершив 12 подвигов, Геракл становится героем многочисленных легенд и мифов. Но он не намерен бездельничать и почивать на лаврах. Вместе с верной группой наемников он борется со злом, выполняя различные поручения по всей стране. Новое задание Гераклу поступает от фракийского царя Котиса.

Страна
США, Венгрия
Жанр
Боевик, Фэнтези
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Геракл»