Геракл HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

Совершив 12 подвигов, Геракл становится героем многочисленных легенд и мифов. Но он не намерен бездельничать и почивать на лаврах. Вместе с верной группой наемников он борется со злом, выполняя различные поручения по всей стране. Новое задание Гераклу поступает от фракийского царя Котиса.

