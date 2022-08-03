Гангстер
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Гангстер

Гангстер (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, American Gangster
Драма, Биография150 мин18+

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О фильме

Фрэнк Лукас торгует героином. Зарабатывая миллион долларов в день и придерживаясь однажды установленных для себя правил игры, он становится идолом для всего Гарлема, но по следам Фрэнка уже идeт Ричи Робертс — редкий для Нью-Йорка образец честного полицейского.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Биография
Качество
SD
Время
150 мин / 02:30

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гангстер»