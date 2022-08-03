Гангстер (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, American Gangster
Драма, Биография150 мин18+
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О фильме
Фрэнк Лукас торгует героином. Зарабатывая миллион долларов в день и придерживаясь однажды установленных для себя правил игры, он становится идолом для всего Гарлема, но по следам Фрэнка уже идeт Ричи Робертс — редкий для Нью-Йорка образец честного полицейского.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКриминал, Драма, Биография
КачествоSD
Время150 мин / 02:30
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- ЛНАктриса
Лимари
Надаль
- Актёр
Джош
Бролин
- АААктёр
Арманд
Ассанте
- РГАктёр
Роджер
Гуэнвёр Смит
- РДАктриса
Руби
Ди
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- Актёр
Тед
Левайн
- Сценарист
Стивен
Зеллиан
- МДСценарист
Марк
Джейкобсон
- ДГПродюсер
Дэниэл
Гриффин
- ДФПродюсер
Джонатан
Филли
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- СКХудожница
Соня
Клаус
- БАХудожница
Бет
А. Рубино
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- ХСОператор
Харрис
Савидис
- МСКомпозитор
Марк
Стрейтенфелд