Фрэнк Лукас торгует героином. Зарабатывая миллион долларов в день и придерживаясь однажды установленных для себя правил игры, он становится идолом для всего Гарлема, но по следам Фрэнка уже идeт Ричи Робертс — редкий для Нью-Йорка образец честного полицейского.

