Гангстер (в переводе Гоблина)
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Гангстер (в переводе Гоблина)

Гангстер (в переводе Гоблина) (фильм, 2007) смотреть онлайн

9.22007, American Gangster
Драма, Биография150 мин18+

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О фильме

Масштабная криминальная драма Ридли Скотта в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета — подлинная история Фрэнка Лукаса, гарлемского наркобарона, сумевшего в 1970-е потеснить влиятельную итальянскую мафию и стать монополистом. Внимание: ненормативная лексика!

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Биография
Качество
SD
Время
150 мин / 02:30

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гангстер (в переводе Гоблина)»