Фрида
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Фрида

Фрида (фильм, 2002) смотреть онлайн

9.32002, Frida
Драма, Биография117 мин18+

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О фильме

Фриде было 20 лет, когда она вышла замуж за самого знаменитого художника Мексики Диего Риверу, немолодого, богатого и развратного. Пройдeт всего несколько лет, и она завоюет Париж, а о его скандале с Рокфеллером напишут все американские газеты.

Страна
США, Мексика, Канада
Жанр
Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фрида»