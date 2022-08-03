Фрида (фильм, 2002) смотреть онлайн

Фриде было 20 лет, когда она вышла замуж за самого знаменитого художника Мексики Диего Риверу, немолодого, богатого и развратного. Пройдeт всего несколько лет, и она завоюет Париж, а о его скандале с Рокфеллером напишут все американские газеты.

