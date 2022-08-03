Фрида (фильм, 2002) смотреть онлайн
9.32002, Frida
Драма, Биография117 мин18+
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О фильме
Фриде было 20 лет, когда она вышла замуж за самого знаменитого художника Мексики Диего Риверу, немолодого, богатого и развратного. Пройдeт всего несколько лет, и она завоюет Париж, а о его скандале с Рокфеллером напишут все американские газеты.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Джули
Тэймор
- Актриса
Сальма
Хайек
- Актёр
Альфред
Молина
- Актриса
Валерия
Голино
- Актриса
Эшли
Джадд
- Актёр
Джеффри
Раш
- Актёр
Эдвард
Нортон
- СБАктриса
Саффрон
Берроуз
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актёр
Диего
Луна
- ПРАктриса
Патрисия
Рейес Спиндола
- КССценарист
Клэнси
Сигал
- Сценарист
Грегори
Нава
- АТСценарист
Анна
Томас
- СГПродюсер
Сара
Грин
- Продюсер
Сальма
Хайек
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- БТХудожник
Бернардо
Трухильо
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- ФБМонтажёр
Франсуаза
Бонно
- РПОператор
Родриго
Прието
- ЭГКомпозитор
Эллиот
Голденталь