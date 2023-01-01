Биография

Грегори Нава – режиссер, сценарист и продюсер. Родился 10 апреля 1949 года в Сан-Диего, США. Наиболее известен своей работой над биографической картиной «Селена» о латиноамериканской диве. Среднее образование будущий режиссер получил в частной католической школе Святого Августина. Затем Грегори Нава поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, который закончил в 1976 году с дипломом магистра изящных искусств. Еще будучи студентом, Грегори Нава снял короткометражный фильм, основанный на жизни испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорка. За эту работу молодой режиссер получил свою первую награду в рамках студенческого конкурса в родном университете. Первая полнометражный фильм Грегори Нава «Исповедь Амана» (1976) была с восторгом принята критикой и выиграла главную награду на чикагском кинофестивале. За фильм «Север» (1983), в котором Нава выступил и как режиссер, и как сценарист, он был впервые номинирован на главную награду американской академии кинематографических искусств и наук – «Оскар». В 1996 году вышла одна из самых известных картин режиссера – «Селена». Спустя 10 лет Грегори Нава представил на кинофестивале в Берлине свою новую режиссерскую работу «Пограничный городок», к которой сам написал сценарий.