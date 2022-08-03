Форсаж 6
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Форсаж 6

Форсаж 6 (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.42013, Furious 6
Боевик, Криминал124 мин18+

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О фильме

После того как Доминик и Брайн побывали в Рио, их команда получила 100 млн., но оказалась разбросана по всему миру. Тем временем Хоббс отслеживал организацию смертельно опасных наeмников-водителей. Есть способ остановить эту группу - превзойти их на улицах.

Страна
Испания, США, Япония
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Форсаж 6»