Форсаж 6 (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.42013, Furious 6
Боевик, Криминал124 мин18+
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О фильме
После того как Доминик и Брайн побывали в Рио, их команда получила 100 млн., но оказалась разбросана по всему миру. Тем временем Хоббс отслеживал организацию смертельно опасных наeмников-водителей. Есть способ остановить эту группу - превзойти их на улицах.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джастин
Лин
- Актёр
Вин
Дизель
- Актёр
Пол
Уокер
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актриса
Мишель
Родригес
- Актёр
Люк
Эванс
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- ЛАктёр
Лудакрис
- ГГАктриса
Галь
Гадот
- ДКАктриса
Джина
Карано
- ДБАктриса
Джордана
Брюстер
- КМСценарист
Крис
Морган
- Продюсер
Вин
Дизель
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- КТПродюсер
Клэйтон
Таунсенд
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чонишвили
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- ТБХудожник
Тоби
Бриттон
- ДХХудожник
Джеймс
Хэмбридж
- ЭПХудожник
Эрик
Польсвартек
- ЛТХудожник
Лесли
Томкинс
- СУХудожница
Су
Уайтакер
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- РРХудожник
Ричард
Робертс
- ЛФМонтажёр
Ли
Фолсом
- СФОператор
Стивен
Ф. Уиндон
- ЛВКомпозитор
Лукас
Видаль