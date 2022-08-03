Форма воды
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Форма воды

Форма воды (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.82017, The Shape of Water
Фантастика, Драма118 мин18+

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О фильме

В разгар холодной войны американские военные находят человека-амфибию. Его заточают в лаборатории, где работает немая уборщица Элайза. Очарованная чудо-созданием, Элайза устраивает ему побег.

Страна
США, Мексика
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Форма воды»