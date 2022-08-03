Форма воды (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.82017, The Shape of Water
Фантастика, Драма118 мин18+
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О фильме
В разгар холодной войны американские военные находят человека-амфибию. Его заточают в лаборатории, где работает немая уборщица Элайза. Очарованная чудо-созданием, Элайза устраивает ему побег.
СтранаСША, Мексика
ЖанрФантастика, Драма
КачествоSD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Гильермо
дель Торо
- Актриса
Салли
Хокинс
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актриса
Октавия
Спенсер
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- Актёр
Даг
Джонс
- ДХАктёр
Дэвид
Хьюлетт
- Актёр
Ник
Сирси
- СААктёр
Стюарт
Арнотт
- НБАктёр
Найджел
Беннетт
- ВТСценарист
Ванесса
Тейлор
- Сценарист
Гильермо
дель Торо
- Продюсер
Дж.
Майлз Дэйл
- Продюсер
Гильермо
дель Торо
- ДКПродюсер
Дэниэл
Краус
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДАХудожник
Джеффри
А. Мелвин
- ШВХудожник
Шэйн
Виё
- ДЛОператор
Дан
Лаустсен
- АДКомпозитор
Александр
Деспла