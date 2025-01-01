Финикийская схема
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Финикийская схема

Финикийская схема (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, The Phoenician Scheme
Боевик, Триллер18+

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О фильме

1950 год, где-то на Ближнем Востоке. Экстравагантный магнат Жа-Жа Корда переживает череду покушений и затевает грандиозный трансконтинентальный проект «Финикийская схема». В стремлении защитить свою империю, Корда назначает единственной наследницей дочь Лисл, вытащив её из монастыря. Им предстоит столкнуться с многочисленными врагами, государственными интригами и сразиться за будущее семьи, бизнеса и всей Финикии.

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Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Драма, Триллер

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Актёры и съёмочная группа фильма «Финикийская схема»