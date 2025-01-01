Финикийская схема (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, The Phoenician Scheme
Боевик, Триллер18+
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О фильме
1950 год, где-то на Ближнем Востоке. Экстравагантный магнат Жа-Жа Корда переживает череду покушений и затевает грандиозный трансконтинентальный проект «Финикийская схема». В стремлении защитить свою империю, Корда назначает единственной наследницей дочь Лисл, вытащив её из монастыря. Им предст�оит столкнуться с многочисленными врагами, государственными интригами и сразиться за будущее семьи, бизнеса и всей Финикии.
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Рейтинг
- Режиссёр
Уэс
Андерсон
- МТАктриса
Миа
Триплтон
- Актёр
Риз
Ахмед
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- РААктёр
Ричард
Айоади
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- Актёр
Майкл
Сера
- МААктёр
Матьё
Амальрик
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- Актёр
Том
Хэнкс
- РКСценарист
Роман
Коппола
- Сценарист
Уэс
Андерсон
- Продюсер
Джереми
Доусон
- ДППродюсер
Джон
Пит
- Продюсер
Уэс
Андерсон
- СРПродюсер
Стивен
Рейлс
- Художница
Милена
Канонеро
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- АШХудожник
Адам
Штокхаузен
- БПМонтажёр
Барни
Пиллинг
- АДКомпозитор
Александр
Деспла