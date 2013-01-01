Филомена (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Юная ирландка Филомена родила сына, будучи подростком, и еe, как «падшую», отправили на перевоспитание в монастырь, а младенца отдали в усыновление в американскую семью. Со временем ей удалось вырваться из плена жестоких монахинь, и она прожила достойную жизнь, но все эти годы пыталась безуспе�шно найти своего сына...



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