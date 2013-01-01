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Филомена (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.32013, Philomena
Драмы93 мин18+

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Сюжет

Юная ирландка Филомена родила сына, будучи подростком, и еe, как «падшую», отправили на перевоспитание в монастырь, а младенца отдали в усыновление в американскую семью. Со временем ей удалось вырваться из плена жестоких монахинь, и она прожила достойную жизнь, но все эти годы пыталась безуспешно найти своего сына...

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Информация

Страна
Франция, Великобритания, США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Филомена»

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