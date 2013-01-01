Филомена (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.32013, Philomena
Драмы93 мин18+
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Сюжет
Юная ирландка Филомена родила сына, будучи подростком, и еe, как «падшую», отправили на перевоспитание в монастырь, а младенца отдали в усыновление в американскую семью. Со временем ей удалось вырваться из плена жестоких монахинь, и она прожила достойную жизнь, но все эти годы пыталась безуспе�шно найти своего сына...
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Информация
СтранаФранция, Великобритания, США
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Фрирз
- Актриса
Джуди
Денч
- Актёр
Стив
Куган
- СКАктриса
Софи
Кеннеди Кларк
- Актриса
Мэр
Уиннингхэм
- БДАктриса
Барбара
Джеффорд
- РМАктриса
Рут
МакКейб
- Актёр
Питер
Хэрман
- ШМАктёр
Шон
Махон
- АМАктриса
Анна
Максвелл Мартин
- МФАктриса
Мишель
Фэйрли
- Сценарист
Стив
Куган
- ДПСценарист
Джефф
Поуп
- МССценарист
Мартин
Сиксмит
- Продюсер
Стив
Куган
- ТСПродюсер
Трэйси
Сиуорд
- ГТПродюсер
Габриэлла
Тана
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- РМХудожник
Род
МакЛин
- КБХудожница
Консолата
Бойл
- РРОператор
Робби
Райан
- АДКомпозитор
Александр
Деспла