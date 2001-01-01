Эволюция
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Эволюция

Эволюция (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.02001, Evolution
Фантастика, Комедии97 мин16+
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Сюжет

Каньон Глен, Аризона, наши дни. Готовясь к экзамену в школе пожарных, Уэйн проводит ночь в пустыне и становится свидетелем падения метеорита. На следующий день учитель биологии доктор Айра Кейн и учитель геологии Гарри Блок пробираются в пещеру, к месту падения. Они берут пробу странной голубой жидкости, вытекшей из метеорита.
Позднее, изучая жидкость под микроскопом, Айра Кейн с удивлением обнаруживает мириады живых одноклеточных организмов, которые начинают с бешеной скоростью развиваться прямо у него на глазах! Дело пахнет Нобелевской премией за научное открытие, но оборачивается настоящим кошмаром для всего человечества. Эволюция продолжает набирать обороты: на Землю возвращаются динозавры, и появляются ранее невиданные формы жизни…

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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эволюция»

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