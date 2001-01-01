Эволюция (фильм, 2001) смотреть онлайн
Сюжет
Каньон Глен, Аризона, наши дни. Готовясь к экзамену в школе пожарных, Уэйн проводит ночь в пустыне и становится свидетелем падения метеорита. На следующий день учитель биологии доктор Айра Кейн и учитель геологии Гарри Блок пробираются в пещеру, к месту падения. Они берут пробу странной голубой жидкости, вытекшей из метеорита.
Позднее, изучая жидкость под микроскопом, Айра Кейн с удивлением обнаруживает мириады живых одноклеточных организмов, которые начинают с бешеной скоростью развиваться прямо у него на глазах! Дело пахнет Нобелевской премией за научное открытие, но оборачивается настоящим кошмаром для всего человечества. Эволюция продолжает набирать обороты: на Землю возвращаются динозавры, и появляются ранее невиданные формы жизни…
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Информация
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Фантастика
Рейтинг
- Режиссёр
Айвен
Райтман
- Актёр
Дэвид
Духовны
- Актриса
Джулианна
Мур
- ОДАктёр
Орландо
Джонс
- Актёр
Шонн
Уильям Скотт
- Актёр
Тед
Левайн
- ИСАктёр
Итан
Сапли
- МБАктёр
Майкл
Бауэр
- ПКАктёр
Пэт
Килбейн
- ТБАктёр
Тай
Бурелл
- Актёр
Дэн
Эйкройд
- ДВСценарист
Дэвид
Вайсман
- ДГПродюсер
Дэниэл
Голдберг
- ДМПродюсер
Джо
Медьяк
- Продюсер
Айвен
Райтман
- ДЭПродюсер
Джефф
Эппл
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- СС�Актриса дубляжа
Светлана
Смирнова
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- НБАктёр дубляжа
Николай
Буров
- ДФХудожник
Дэвид
Ф. Классен
- ЭДХудожница
Эджи
Джерард Роджерс
- ЛГХудожница
Лори
Гаффин
- ШКМонтажёр
Шелдон
Кан
- МЧОператор
Майкл
Чэпмен
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл