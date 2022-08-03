Энни
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Детям
Энни

Энни (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.82014, Annie
Мюзикл, Кино для детей113 мин6+

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О фильме

Очаровательная и остроумная Энни живет в неприглядном приюте для сирот под присмотром зловредной воспитательницы. Но однажды, после встречи с богатым и успешным бизнесменом, ее унылая жизнь переворачивается…

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Кино для детей
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Энни»