Энни (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.82014, Annie
Мюзикл, Кино для детей113 мин6+
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О фильме
Очаровательная и остроумная Энни живет в неприглядном приюте для сирот под присмотром зловредной воспитательницы. Но однажды, после встречи с богатым и успешным бизнесменом, ее унылая жизнь переворачивается…
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Кино для детей
КачествоSD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Уилл
Глак
- КУАктриса
Куавенжане
Уоллис
- Актёр
Джейми
Фокс
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актёр
Бобби
Каннавале
- Актёр
Адевале
Акинойе-Агбаже
- Актёр
Дэвид
Зайас
- Актриса
Зои
Маргарет Коллетти
- НПАктриса
Николетт
Пьерини
- ИДАктриса
Иден
Дункан-Смит
- Сценарист
Уилл
Глак
- АБСценарист
Алин
Брош МакКенна
- ХГСценарист
Харольд
Грэй
- ТМСценарист
Томас
Миан
- Продюсер
Уилл
Глак
- Продюсер
Джеймс
Ласситер
- Продюсер
Джада
Пинкетт Смит
- МЕАктриса дубляжа
Мария
Емельянова
- АКАктриса дубляжа
Алиса
Кожикина
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- Актриса дубляжа
Наталия
Быстрова
- РЭХудожница
Рени
Эрлих Калфус
- МГОператор
Майкл
Грейди
- ГККомпозитор
Грег
Кёрстин