Елена (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

История пожилой семейной пары Елены и Владимира, для обоих это второй брак. Елена вышла замуж по расчeту, и богатый Владимир полностью еe обеспечил. Но мысли женщины занимает не собственное благополучие, а то, как помочь без�работному сыну от первого брака и его семье.



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