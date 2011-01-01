Елена
Wink
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Елена
7.82011, Елена
Драмы, Мелодрамы104 мин18+

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Елена (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

История пожилой семейной пары Елены и Владимира, для обоих это второй брак. Елена вышла замуж по расчeту, и богатый Владимир полностью еe обеспечил. Но мысли женщины занимает не собственное благополучие, а то, как помочь безработному сыну от первого брака и его семье.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Елена»

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