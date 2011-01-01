Елена (фильм, 2011) смотреть онлайн
Сюжет
История пожилой семейной пары Елены и Владимира, для обоих это второй брак. Елена вышла замуж по расчeту, и богатый Владимир полностью еe обеспечил. Но мысли женщины занимает не собственное благополучие, а то, как помочь без�работному сыну от первого брака и его семье.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Андрей
Звягинцев
- Актриса
Надежда
Маркина
- Актёр
Андрей
Смирнов
- Актриса
Елена
Лядова
- Актёр
Алексей
Розин
- ЕКАктриса
Евгения
Конушкина
- ИОАктёр
Игорь
Огурцов
- Актёр
Василий
Мичков
- Актёр
Алексей
Маслодудов
- ЕТАктриса
Екатерина
Тарковская
- НСАктёр
Никита
Слепченков
- ОНСценарист
Олег
Негин
- Сценарист
Андрей
Звягинцев
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- АБХудожница
Анна
Бартули
- АММонтажёр
Анна
Масс
- МКОператор
Михаил
Кричман
- ФГКомпозитор
Филип
Гласс