Экипаж
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Экипаж

Экипаж (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.92012, Flight
Триллеры, Драмы132 мин18+

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Сюжет

Во время очередного рейса самолет пилота Уипа Уитакера выходит из строя, но герою удается совершить аварийную посадку и избежать человеческих жертв. Когда выясняется, что при исполнении Уип находился в состоянии опьянения, история летчика, чудом спасшего пассажиров, приобретает иной оборот.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Экипаж»

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