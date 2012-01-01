Экипаж (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Во время очередного рейса самолет пилота Уипа Уитакера выходит из строя, но герою удается совершить аварийную посадку и избежать человеческих жертв. Когда выясняется, что при исполнении Уип находился в состоянии опьянения, история летчика, чудом спасшего пассажиров, приобретает иной оборот.



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