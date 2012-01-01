Экипаж (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.92012, Flight
Триллеры, Драмы132 мин18+
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Сюжет
Во время очередного рейса самолет пилота Уипа Уитакера выходит из строя, но герою удается совершить аварийную посадку и избежать человеческих жертв. Когда выясняется, что при исполнении Уип находился в состоянии опьянения, история летчика, чудом спасшего пассажиров, приобретает иной оборот.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Земекис
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- КРАктриса
Келли
Райлли
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- Актёр
Дон
Чидл
- Актёр
Джон
Гудман
- ТТАктриса
Тамара
Тюни
- Актёр
Брайан
Джерати
- Актриса
Мелисса
Лео
- НВАктриса
Надин
Веласкес
- МБАктёр
Майкл
Бисли
- ДГСценарист
Джон
Гэйтинс
- Продюсер
Лори
МакДональд
- Продюсер
Уолтер
Ф. Паркс
- ДРПродюсер
Джек
Рэпк
- Продюсер
Стив
Старки
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АФАктриса дубляжа
Александра
Фатхи
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- ДЭХудожник
Джеймс
Эдвард Феррелл мл.
- ДОМонтажёр
Джеремайя
О’Дрисколл
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри