Джанго освобожденный (фильм, 2013) смотреть онлайн

Кристоф Вальц, Джейми Фокс и Леонардо ДиКаприо в оскароносной драме «Джанго освобожденный». Фильм доступен на Wink: вестерн Квентина Тарантино, погружающий в атмосферу предреволюционного юга Америки.



Действие картины разворачивается в жестокой реальности Америки XIX века, где процветает рабство. Бывший невольник Джанго преследует лишь одну цель — отыскать и освободить свою супругу, которая стала пленницей безжалостного плантатора. Герой вступает в союз с принципиальным охотником за головами по имени Кинг Шульц, известным как Дантист. Этот альянс основан не только на взаимной выгоде, но и на общих ценностях, а также уважении стремления к свободе.



«Джанго освобожденный» — фильм о стремлении к свободе и возмездию. Тарантино знает толк в зрелищном изображении историй, в которых мужество, отвага и преданность бросают вызов несправедливости.

