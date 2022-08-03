Джанго освобожденный (фильм, 2013) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Кристоф Вальц, Джейми Фокс и Леонардо ДиКаприо в оскароносной драме «Джанго освобожденный». Фильм доступен на Wink: вестерн Квентина Тарантино, погружающий в атмосферу предреволюционного юга Америки.
Действие картины разворачивается в жестокой реальности Америки XIX века, где процветает рабство. Бывший невольник Джанго преследует лишь одну цель — отыскать и освободить свою супругу, которая стала пленницей безжалостного плантатора. Герой вступает в союз с принципиальным охотником за головами по имени Кинг Шульц, известным как Дантист. Этот альянс основан не только на взаимной выгоде, но и на общих ценностях, а также уважении стремления к свободе.
«Джанго освобожденный» — фильм о стремлении к свободе и возмездию. Тарантино знает толк в зрелищном изображении историй, в которых мужество, отвага и преданность бросают вызов несправедливости.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения, Драма
КачествоSD
Время158 мин / 02:38
Рейтинг
- Режиссёр
Квентин
Тарантино
- Актёр
Джейми
Фокс
- Актёр
Кристоф
Вальц
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актриса
Керри
Вашингтон
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- ДКАктёр
Деннис
Кристофер
- Актёр
Джеймс
Римар
- Актёр
Дон
Джонсон
- Сценарист
Квентин
Тарантино
- Продюсер
Реджинальд
Хадлин
- Продюсер
Пилар
Савон
- Продюсер
Стейси
Шер
- УППродюсер
Уильям
Пол Кларк
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ДМХудожник
Дж.
Майкл Рива
- ДФХудожник
Дэвид
Ф. Классен
- МЛХудожница
Мара
ЛеПере-Шлуп
- ЛАХудожница
Лесли
А. Поуп
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- РРОператор
Роберт
Ричардсон