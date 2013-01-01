Джанго освобожденный (qa) (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Django Unchained
Комедии, Драмы158 мин18+
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Сюжет
Эксцентричный охотник за головами, также известный как «Дантист», промышляет отстрелом самых опасных преступников на Диком Западе. Работенка пыльная, и без надежного помощника ему не обойтись. Но как найти такого и желательно не очень дорогого? Беглый раб по имени Джанго — прекрасная кандид�атура. Правда, у нового помощника свои мотивы…
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Приключения, Драмы
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb
- Режиссёр
Квентин
Тарантино
- Актёр
Джейми
Фокс
- Актёр
Кристоф
Вальц
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актриса
Керри
Вашингтон
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- ДКАктёр
Деннис
Кристо�фер
- Актёр
Джеймс
Римар
- Актёр
Дон
Джонсон
- Сценарист
Квентин
Тарантино
- Продюсер
Реджинальд
Хадлин
- Продюсер
Пилар
Савон
- Продюсер
Стейси
Шер
- УППродюсер
Уильям
Пол Кларк
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ДМХудожник
Дж.
Майкл Рива
- ДФХудожник
Дэвид
Ф. Классен
- МЛХудожница
Мара
ЛеПере-Шлуп
- ЛАХудожница
Лесли
А. Поуп
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- РРОператор
Роберт
Ричардсон