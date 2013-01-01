Джанго освобожденный (qa)
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Джанго освобожденный (qa)

Джанго освобожденный (qa) (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Django Unchained
Комедии, Драмы158 мин18+

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Сюжет

Эксцентричный охотник за головами, также известный как «Дантист», промышляет отстрелом самых опасных преступников на Диком Западе. Работенка пыльная, и без надежного помощника ему не обойтись. Но как найти такого и желательно не очень дорогого? Беглый раб по имени Джанго — прекрасная кандидатура. Правда, у нового помощника свои мотивы…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Приключения, Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джанго освобожденный (qa)»

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