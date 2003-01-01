Дюплекс (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Дюплекс» (2003) — американская комедия с тонким черным юмором, которая порадует зрителей неожиданными поворотами сюжета, отличным актерским составом и режиссерской работой известного актера Дени Де Вито. Роль молодоженов в фильме «Дюплекс» исполняют Дрю Бэрримор и Бен Стиллер, сыгравший в популярных комедиях — «Знакомство с Факерами», «Ночь в музее», «Знакомство с родителями». Посмотреть онлайн фильм «Дюплекс» в хорошем качестве можно на нашем сайте.Счастливые молодожены Алекс и Нэнси находят квартиру своей мечты в шикарном дюплексе, расположенном в Бруклине. Алекс и Нэнси так хотят жить в этом доме, что их абсолютно не пугает наличие пожилой соседки, которая обладает правом проживать на втором этаже дюплекса пожизненно. Супруги уверены, что безобидная миссис Коннелли им не помешает, да и вообще скоро отойдет в мир иной… Но, как только договор подписан, выясняется, что эта назойливая старушка способна вывести из себя любого. Алекс работает над своей новой книгой, а для этого ему нужна тишина и покой. А глухая бабуля всю ночь напролет смотрит телевизор и исполняет ирландские танцы. Доведенные до отчаяния супруги решают устранить проблему раз и навсегда. Но не тут-то было! Чтобы узнать, чем закончится история противостояния молодоженов и хитрой старушенции, советуем бесплатно смотреть онлайн фильм «Дюплекс» в хорошем качестве.



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