Дюна (фильм, 2021) смотреть онлайн

Научно-фантастическая драма «Дюна» — фильм режиссера Дени Вильнева, основанный на одноименном романе Фрэнка Герберта. Картина стала триумфатором церемонии «Оскар» 2022 года, получив шесть золотых статуэток.



Юный Пол, наследник дома Атрейдесов, готовится к тому, что в будущем не только возглавит семью, но и получит во владения Арракис. Бесплодная, населенная гигантскими червями Шаи-Хулудами планета чрезвычайно опасна. Однако она же — настоящий лакомый кусок, ведь здесь добывают пряность или меланж — необходимый для межзвездных перелетов ресурс. А еще с его помощью можно продлять жизнь. Предательство другой влиятельной семьи, Харконненов, и последовавшие за ним трагические события вынуждают Пола Атрейдеса преждевременно повзрослеть и взвалить на себя почти неподъемную ношу.



Великолепная актерская работа, красивые пейзажи, зрелищные боевые сцены и величественная музыка Ханса Циммера — главные, но не единственные достоинства фильма «Дюна». Смотреть его будет интересно как киноманам, так и любителям творчества Герберта, поскольку картина бережно относится к первоисточнику.

