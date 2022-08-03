Дьявол (фильм, 2010) смотреть онлайн

Детективный хоррор-фильм «Дьявол», снятый Джоном Эриком Даудлом по мотивам рассказа М. Найта Шьямалана, — история о вине, наказании и неизбежности возмездия.



Пятеро незнакомцев оказываются заперты в лифте, который застрял между этажами в офисном здании. Поначалу товарищи по несчастью пытаются сохранять спокойствие, но когда начинают происходить странные и пугающие события, напряжение перерастает в панику. Вскоре люди начинают погибать один за другим, и становится ясно — среди них находится сам Дьявол. За трагедией наблюдает детектив Боуден. Но и это не случайное совпадение, ведь трагическая история жизни самого полицейского оказывается неразрывно связана с происходящим в лифте кошмаром.



Лаконичный сюжет, мрачная атмосфера и умело нагнетаемый саспенс превращают эту картину в притчу о том, что за любой грех непременно последует наказание. Если вы любите камерное кино, то наверняка получите удовольствие, если решите смотреть фильм «Дьявол».

