Дьявол (фильм, 2010) смотреть онлайн
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О фильме
Детективный хоррор-фильм «Дьявол», снятый Джоном Эриком Даудлом по мотивам рассказа М. Найта Шьямалана, — история о вине, наказании и неизбежности возмездия.
Пятеро незнакомцев оказываются заперты в лифте, который застрял между этажами в офисном здании. Поначалу товарищи по несчастью пытаются сохранять спокойствие, но когда начинают происходить странные и пугающие события, напряжение перерастает в панику. Вскоре люди начинают погибать один за другим, и становится ясно — среди них находится сам Дьявол. За трагедией наблюдает детектив Боуден. Но и это не случайное совпадение, ведь трагическая история жизни самого полицейского оказывается неразрывно связана с происходящим в лифте кошмаром.
Лаконичный сюжет, мрачная атмосфера и умело нагнетаемый саспенс превращают эту картину в притчу о том, что за любой грех непременно последует наказание. Если вы любите камерное кино, то наверняка получите удовольствие, если решите смотреть фильм «Дьявол».
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Эрик Даудл
- Актёр
Крис
Мессина
- Актёр
Логан
Маршалл-Грин
- ДОАктриса
Дженни
О’Хара
- БНАктриса
Бояна
Новакович
- Актёр
Боким
Вудбайн
- ДААктёр
Джеффри
Аренд
- Актёр
Джейкоб
Варгас
- МКАктёр
Мэтт
Крэйвен
- ДПАктёр
Джошуа
Пис
- КДАктриса
Кэролайн
Деверне
- БНСценарист
Брайан
Нельсон
- Сценарист
М.
Найт Шьямалан
- СМПродюсер
Сэм
Мерсер
- Продюсер
М.
Найт Шьямалан
- ДДПродюсер
Дрю
Даудл
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ПМХудожник
Патрик
М. Салливан мл.
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Гринберг
- Оператор
Так
Фудзимото
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес