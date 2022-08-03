Дьявол
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Дьявол (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.72010, Devil
Ужасы, Триллер77 мин18+

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О фильме

Детективный хоррор-фильм «Дьявол», снятый Джоном Эриком Даудлом по мотивам рассказа М. Найта Шьямалана, — история о вине, наказании и неизбежности возмездия.

Пятеро незнакомцев оказываются заперты в лифте, который застрял между этажами в офисном здании. Поначалу товарищи по несчастью пытаются сохранять спокойствие, но когда начинают происходить странные и пугающие события, напряжение перерастает в панику. Вскоре люди начинают погибать один за другим, и становится ясно — среди них находится сам Дьявол. За трагедией наблюдает детектив Боуден. Но и это не случайное совпадение, ведь трагическая история жизни самого полицейского оказывается неразрывно связана с происходящим в лифте кошмаром.

Лаконичный сюжет, мрачная атмосфера и умело нагнетаемый саспенс превращают эту картину в притчу о том, что за любой грех непременно последует наказание. Если вы любите камерное кино, то наверняка получите удовольствие, если решите смотреть фильм «Дьявол».

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дьявол»