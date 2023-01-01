Биография

Джон Эрик Даудл – американский режиссер, продюсер, монтажер, оператор, актер, сценарист. Родился в городе Сен-Пол штата Миннесота 21 декабря 1972 г. Начальное образование режиссер Джон Эрик Даудл получил в Академии Святого Томаса в родном городе, после чего переехал в Айову, чтобы учиться в университете штата. В дальнейшем азы мастерства режиссера он постигал в Нью-Йорке на спецкурсе местного университета. Дальнейшая жизнь и карьера Джона Эрика Даудла вязаны с Лос-Анджелесом, где он снял свой первый полнометражный фильм «Восход полной луны» (1996 г.). Там же он познакомился со своей будущей женой, сестрой известного сценариста Стивена Чбоски. В творчестве Джона Эрика Даудла примечательно, что многие из его работ созданы в тесном тандеме с братом – Дрю Даудлом, выступающим на съемочной площадке в качестве продюсера и сценариста. Работы братьев охватывают такие жанры, как ужасы, драма, триллер. В зарубежном прокате имела успех лента «Выхода нет» (2014 г.) с Пирсом Броснаном и Оуэном Уилсоном в главных ролях, для которой оба Даудла (старший и младший) написали сценарий. Фильмы Джона Эрика Даудла благосклонно встречают зрители и критики. Мини-сериал «Трагедия в Уэйко» (2018 г.) выдвинут на премию «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль».