Две стрелы. Детектив каменного века
Актёры и съёмочная группа фильма «Две стрелы. Детектив каменного века»

Актёры и съёмочная группа фильма «Две стрелы. Детектив каменного века»

Режиссёры

Алла Сурикова

Режиссёр

Актёры

Армен Джигарханян

Актёр
Александр Кузнецов

Актёр
Николай Караченцов

Актёр
Леонид Ярмольник

Актёр
Наталья Гундарева

Актриса
Сергей Шакуров

Актёр
Ольга Кабо

Актриса
Мария Виноградова

Актриса
Станислав Садальский

Актёр
Олег Анофриев

Актёр

Сценаристы

Александр Володин

Сценарист

Продюсеры

Владимир Дудин

Продюсер

Операторы

Григорий Беленький

Оператор

Композиторы

Геннадий Гладков

Композитор