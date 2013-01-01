Два ствола (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.22013, 2 Guns
Боевики, Триллеры105 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Интересы двух параллельно работающих спецслужб совпали на одной мафиозной группировке. Работающие там под прикрытием спецагенты получают ориентировку друг на друга. Они не предполагают, что они оба внедрены. По ходу операции выясняется, что общего у них куда больше…
Два ствола смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Бальтасар
Кормакур
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Пола
Пэттон
- Актёр
Билл
Пэкстон
- ЭДА�ктёр
Эдвард
Джеймс Олмос
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актёр
Роберт
Джон Бёрк
- ФУАктёр
Фред
Уорд
- ПФАктёр
Патрик
Фишлер
- ЛДАктёр
Лаки
Джонсон
- БМСценарист
Блейк
Мастерс
- Продюсер
Эндрю
Косби
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джордж
Фурла
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- ЛДХудожница
Лаура
Джин Шеннон
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- ОВОператор
Оливер
Вуд