Два ствола
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Два ствола

Два ствола (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.22013, 2 Guns
Боевики, Триллеры105 мин18+

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Сюжет

Интересы двух параллельно работающих спецслужб совпали на одной мафиозной группировке. Работающие там под прикрытием спецагенты получают ориентировку друг на друга. Они не предполагают, что они оба внедрены. По ходу операции выясняется, что общего у них куда больше…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Триллеры

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Два ствола»

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