Два ствола (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Интересы двух параллельно работающих спецслужб совпали на одной мафиозной группировке. Работающие там под прикрытием спецагенты получают ориентировку друг на друга. Они не предполагают, что они оба внедрены. По ходу операции выясняется, что общего у них куда больше…



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