Другой мир: Войны крови
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Другой мир: Войны крови

Другой мир: Войны крови (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.12016, Underworld: Blood Wars
Триллер, Боевик88 мин18+

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О фильме

Вампиру-воительнице Селене предстоит сразиться не только с беспощадными оборотнями-ликанами, но и с собственным кланом властителей мрака, предавшим ее.

Страна
США
Жанр
Боевик, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Другой мир: Войны крови»