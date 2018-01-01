Wink
Фильмы
Другой мир: Восстание ликанов
Актёры и съёмочная группа фильма «Другой мир: Восстание ликанов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Другой мир: Восстание ликанов»

Режиссёры

Патрик Татопулос

Патрик Татопулос

Patrick Tatopoulos
Режиссёр

Актёры

Майкл Шин

Майкл Шин

Michael Sheen
АктёрLucian
Билл Найи

Билл Найи

Bill Nighy
АктёрViktor
Рона Митра

Рона Митра

Rhona Mitra
АктрисаSonja
Стивен Макинтош

Стивен Макинтош

Steven Mackintosh
АктёрTannis
Кевин Гревье

Кевин Гревье

Kevin Grevioux
АктёрRaze
Дэвид Эстон

Дэвид Эстон

David Aston
АктёрColoman
Джеральдин Брофи

Джеральдин Брофи

Geraldine Brophy
АктрисаNobleman's Wife
Лейтон Кардно

Лейтон Кардно

Leighton Cardno
Актёр
Алекс Кэрролл

Алекс Кэрролл

Alex Carroll
Актёр
Элизабет Хоторн

Элизабет Хоторн

Elizabeth Hawthorne
АктрисаOrsova

Сценаристы

Дэнни МакБрайд

Дэнни МакБрайд

Danny McBride
Сценарист
Лен Уайзман

Лен Уайзман

Len Wiseman
Сценарист

Продюсеры

Бет ДеПати

Бет ДеПати

Beth DePatie
Продюсер
Кевин Гревье

Кевин Гревье

Kevin Grevioux
Продюсер
Гари Лучези

Гари Лучези

Gary Lucchesi
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Большаков

Александр Большаков

Актёр дубляжа
Виктор Костецкий

Виктор Костецкий

Актёр дубляжа
Мария Цветкова-Овсянникова

Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа
Анатолий Петров

Анатолий Петров

Актёр дубляжа
Андрей Тенетко

Андрей Тенетко

Актёр дубляжа

Художники

Гари Маккэй

Гари Маккэй

Gary Mackay
Художник
Джейн Холлэнд

Джейн Холлэнд

Jane Holland
Художница

Операторы

Росс Эмери

Росс Эмери

Ross Emery
Оператор

Композиторы

Пол Хаслингер

Пол Хаслингер

Paul Haslinger
Композитор