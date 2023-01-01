Биография

Патрик Татопулос – режиссер, продюсер и художник-постановщик американского кино и телевидения. Его фильмография насчитывает более 30 кинопроектов. Основные жанровые направления – боевик, фантастика и фэнтези. В совершенстве владеет французским, греческим и английским языками. Будущий режиссер Патрик Татопулос родился во Франции в 1957 году. Его отец – греко-македонец, мать – француженка. Окончил парижскую художественную школу изящных искусств. В юные годы занимался рисованием и продавал иллюстрации. Свою карьеру в сфере кинематографа начал в 1989 году. Лучшие фильмы Патрика Татопулоса: «Я, робот», «День Независимости», «Темный город», «Другой мир 2: Эволюция», «Звездные врата» (1994), «Семь», «Стюарт Литтл», «Черная дыра», «Ван Хельсинг», «Я – легенда», «Вспомнить все» (2012) и многие другие. Одним из проектов Татопулоса стал фильм Роланда Эммериха «Годзилла» 1998 года, благодаря которому Патрик удостоился премии «Сатурн» за лучшие спецэффекты. Примечательно, что именно Татопулос является дизайнером, который разработал внешний облик персонажа Годзилла. А один из героев этого фильма по имени Нико Татопулос был назван в честь дочери Патрика.