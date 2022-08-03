Другой мир: Восстание ликанов (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.02008, Underworld: Rise of the Lycans
Фэнтези, Боевик88 мин18+
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О фильме
История прослеживает происхождение вековой кровной мести между аристократическими вампирами, известными как Торговцы смертью, и их рабами. Молодой ликан по имени Люциан — мощный лидер, который сплачивает оборотней, чтобы выступить против Виктора, жестокого короля вампиров, который поработил их. К Люциану присоединяется Соня и помогает ему в его борьбе против смертоносной армии торговцев смертью и борьбе за свободу ликанов.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Патрик
Татопулос
- Актёр
Майкл
Шин
- Актёр
Билл
Найи
- РМАктриса
Рона
Митра
- Актёр
Стивен
Макинтош
- Актёр
Кевин
Гревье
- ДЭАктёр
Дэвид
Эстон
- ДБАктриса
Джеральдин
Брофи
- ЛКАктёр
Лейтон
Кардно
- АКАктёр
Алекс
Кэрролл
- ЭХАктриса
Элизабет
Хоторн
- ДМСценарист
Дэнни
МакБрайд
- Сценарист
Лен
Уайзман
- БДПродюсер
Бет
ДеПати
- Продюсер
Кевин
Гревье
- Продюсер
Гари
Лучези
- АБАктёр дубляжа
Александр
Большаков
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- ГМХудожник
Гари
Маккэй
- ДХХудожница
Джейн
Холлэнд
- РЭОператор
Росс
Эмери
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер