Другой мир: Восстание ликанов
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Другой мир: Восстание ликанов

Другой мир: Восстание ликанов (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.02008, Underworld: Rise of the Lycans
Фэнтези, Боевик88 мин18+

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О фильме

История прослеживает происхождение вековой кровной мести между аристократическими вампирами, известными как Торговцы смертью, и их рабами. Молодой ликан по имени Люциан — мощный лидер, который сплачивает оборотней, чтобы выступить против Виктора, жестокого короля вампиров, который поработил их. К Люциану присоединяется Соня и помогает ему в его борьбе против смертоносной армии торговцев смертью и борьбе за свободу ликанов.

Страна
США, Австралия, Новая Зеландия
Жанр
Боевик, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Другой мир: Восстание ликанов»