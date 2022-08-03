Другой мир: Восстание ликанов (фильм, 2008) смотреть онлайн

История прослеживает происхождение вековой кровной мести между аристократическими вампирами, известными как Торговцы смертью, и их рабами. Молодой ликан по имени Люциан — мощный лидер, который сплачивает оборотней, чтобы выступить против Виктора, жестокого короля вампиров, который поработил их. К Люциану присоединяется Соня и помогает ему в его борьбе против смертоносной армии торговцев смертью и борьбе за свободу ликанов.

