Wink
Фильмы
Друг невесты
Актёры и съёмочная группа фильма «Друг невесты»

Актёры и съёмочная группа фильма «Друг невесты»

Режиссёры

Пол Вейланд

Пол Вейланд

Paul Weiland
Режиссёр

Актёры

Патрик Демпси

Патрик Демпси

Patrick Dempsey
АктёрTom
Мишель Монахэн

Мишель Монахэн

Michelle Monaghan
АктрисаHannah
Кевин МакКидд

Кевин МакКидд

Kevin McKidd
АктёрColin
Кадим Хардисон

Кадим Хардисон

Kadeem Hardison
АктёрFelix
Крис Мессина

Крис Мессина

Chris Messina
АктёрDennis
Ричмонд Аркетт

Ричмонд Аркетт

Richmond Arquette
АктёрGary
Бизи Филиппс

Бизи Филиппс

Busy Philipps
АктрисаMelissa
Уитни Каммингс

Уитни Каммингс

Whitney Cummings
АктрисаStephanie
Теа Эмили Нельсон

Теа Эмили Нельсон

Emily Nelson
Актриса
Кэтлин Куинлэн

Кэтлин Куинлэн

Kathleen Quinlan
АктрисаJoan

Сценаристы

Дебора Каплан

Дебора Каплан

Deborah Kaplan
Сценарист
Гарри Элфонт

Гарри Элфонт

Harry Elfont
Сценарист
Адам Штикель

Адам Штикель

Adam Sztykiel
Сценарист

Продюсеры

Нил Х. Мориц

Нил Х. Мориц

Neal H. Moritz
Продюсер
Марти Адельштейн

Марти Адельштейн

Marty Adelstein
Продюсер
Каллум Грин

Каллум Грин

Callum Greene
Продюсер

Актёры дубляжа

Пётр Иващенко

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Елена Ивасишина

Елена Ивасишина

Актриса дубляжа
Василий Дахненко

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Илья Хвостиков

Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Всеволод Кузнецов

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа

Художники

Сью Чань

Сью Чань

Sue Chan
Художница
Марк Скратон

Марк Скратон

Mark Scruton
Художник
Пенни Роуз

Пенни Роуз

Penny Rose
Художница

Монтажёры

Ричард Маркс

Ричард Маркс

Richard Marks
Монтажёр

Операторы

Тони Пирс-Робертс

Тони Пирс-Робертс

Tony Pierce-Roberts
Оператор

Композиторы

Руперт Грегсон-Уильямс

Руперт Грегсон-Уильямс

Rupert Gregson-Williams
Композитор