Друг невесты (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Том Бэйли влюблен в Ханну - свою лучшую подругу. Но Том боится обязательств и отказывается признать очевидное - ему следует открыть свои чувства Ханне до того, как она найдет более решительного поклонника. Когда Колин, богатый шотландец, покоряет девушку и делает ей предложение, Том должен ста�ть свидетелем ее счастья, находясь от нее в непосредственной близости - потому что она выбирает его своим Другом Невесты...



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