Друг невесты (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.02008, Made of Honor
Мелодрамы, Комедии97 мин18+
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Сюжет
Том Бэйли влюблен в Ханну - свою лучшую подругу. Но Том боится обязательств и отказывается признать очевидное - ему следует открыть свои чувства Ханне до того, как она найдет более решительного поклонника. Когда Колин, богатый шотландец, покоряет девушку и делает ей предложение, Том должен ста�ть свидетелем ее счастья, находясь от нее в непосредственной близости - потому что она выбирает его своим Другом Невесты...
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Информация
СтранаСША, Великобритания
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Пол
Вейланд
- Актёр
Патрик
Демпси
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Кевин
МакКидд
- Актёр
Кадим
Хардисон
- Актёр
Крис
Мессина
- Актёр
Ричмонд
Аркетт
- Актриса
Бизи
Филиппс
- УКАктриса
Уитни
Каммингс
- ТЭАктриса
Теа
Эмили Нельсон
- ККАктриса
Кэтлин
Куинлэн
- ДКСценарист
Дебора
Каплан
- ГЭСценарист
Гарри
Элфонт
- АШСценарист
Адам
Штикель
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- МАПродюсер
Марти
Адельштейн
- Продюсер
Каллум
Грин
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- СЧХудожница
Сью
Чань
- МСХудожник
Марк
Скратон
- ПРХудожница
Пенни
Роуз
- РММонтажёр
Ричард
Маркс
- ТПОператор
Тони
Пирс-Робертс
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс