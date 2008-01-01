Друг невесты
Wink
Фильмы
Друг невесты

Друг невесты (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.02008, Made of Honor
Мелодрамы, Комедии97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Том Бэйли влюблен в Ханну - свою лучшую подругу. Но Том боится обязательств и отказывается признать очевидное - ему следует открыть свои чувства Ханне до того, как она найдет более решительного поклонника. Когда Колин, богатый шотландец, покоряет девушку и делает ей предложение, Том должен стать свидетелем ее счастья, находясь от нее в непосредственной близости - потому что она выбирает его своим Другом Невесты...

Друг невесты смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Друг невесты»

Всё