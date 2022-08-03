Фильм Домовой (2008)
2008, Домовой
Триллер, Криминал104 мин18+
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О фильме
Автор бульварных детективов Антон Праченко переживает творческий кризис. Выйти из него ему весьма необычным способом помогает наемный убийца по прозвищу Домовой, который на его глазах безжалостно расстреливает машину с двумя людьми. Теперь они неразрывно связаны друг с другом…
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Владимир
Машков
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актёр
Виталий
Кищенко
- АСАктёр
Анатолий
Семенов
- РСАктёр
Рамиль
Сабитов
- ОСАктриса
Ольга
Сухорукова
- ОЧАктёр
Олег
Чудницов
- ОПАктёр
Олег
Петровский
- Сценарист
Олег
Маловичко
- СЮСценарист
Сергей
Юдаков
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Анна
Меликян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- Монтажёр
Карен
Оганесян
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- ЗБОператор
Заур
Болотаев
- НККомпозитор
Нино
Катамадзе