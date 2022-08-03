Автор бульварных детективов Антон Праченко переживает творческий кризис. Выйти из него ему весьма необычным способом помогает наемный убийца по прозвищу Домовой, который на его глазах безжалостно расстреливает машину с двумя людьми. Теперь они неразрывно связаны друг с другом…

