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Домовой

Фильм Домовой (2008)

2008, Домовой
Триллер, Криминал104 мин18+

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О фильме

Автор бульварных детективов Антон Праченко переживает творческий кризис. Выйти из него ему весьма необычным способом помогает наемный убийца по прозвищу Домовой, который на его глазах безжалостно расстреливает машину с двумя людьми. Теперь они неразрывно связаны друг с другом…

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Домовой»