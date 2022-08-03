Доброе утро (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.12009, Morning Glory
Драма, Комедия103 мин18+
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О фильме
Когда неутомимого телепродюсера Бекки Фулер увольняют с программы местных новостей, ее карьера становится столь же безнадежной, как и ее личная жизнь. Устроившись в третьесортное утреннее шоу, Бекки решает реанимировать его, пригласив легендарного ведущего Майка Помероя...
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Мичелл
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актриса
Дайан
Китон
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актёр
Джон
Пэнкоу
- ММАктёр
Мэтт
Мэллой
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- ДЭАктриса
Дж.
Элейн Маркос
- ПДАктриса
Патти
Д’Арбанвиль
- ЛПАктриса
Линда
Пауэлл
- АБСценарист
Алин
Брош МакКенна
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- Продюсер
Брайан
Берк
- ШКПродюсер
Шеррил
Кларк
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Муромцева
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- ФЛХудожник
Фрэнк
Л. Флеминг
- ДФМонтажёр
Дэн
Фаррелл
- НММонтажёр
Ник
Мур
- СВМонтажёр
Стивен
Вайсберг
- АХОператор
Альвин
Х. Кюхлер
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд