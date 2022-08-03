Доброе утро
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Доброе утро

Доброе утро (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.12009, Morning Glory
Драма, Комедия103 мин18+

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О фильме

Когда неутомимого телепродюсера Бекки Фулер увольняют с программы местных новостей, ее карьера становится столь же безнадежной, как и ее личная жизнь. Устроившись в третьесортное утреннее шоу, Бекки решает реанимировать его, пригласив легендарного ведущего Майка Помероя...

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доброе утро»