Когда неутомимого телепродюсера Бекки Фулер увольняют с программы местных новостей, ее карьера становится столь же безнадежной, как и ее личная жизнь. Устроившись в третьесортное утреннее шоу, Бекки решает реанимировать его, пригласив легендарного ведущего Майка Помероя...

