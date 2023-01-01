Доброе утро, Вьетнам
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Доброе утро, Вьетнам

Доброе утро, Вьетнам (фильм, 1987) смотреть онлайн

8.51987, Good Morning, Vietnam
Драмы, Военные116 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Вьетнам 1965 года — пока еще безмятежный курорт с жарким солнцем, красивыми девушками и привольной службой. Но однажды утром раздался оглушительный взрыв… хохота, когда в эфир армейской радиостанции впервые вышел новый ведущий Эдриан Кронауэр. Он сразу стал любимцем публики и врагом высокого начальства. И действительно, этот юморист своими шутками и непредсказуемым поведением представляет настоящую угрозу для воинской дисциплины. Но когда в радиоприемниках раздается его знаменитое приветствие «Доброе утро, Вьетнам!», кажется, что в этой солнечной стране никогда не наступит ночь…

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доброе утро, Вьетнам»

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