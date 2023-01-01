Доброе утро, Вьетнам (фильм, 1987) смотреть онлайн
8.51987, Good Morning, Vietnam
Драмы, Военные116 мин18+
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Сюжет
Вьетнам 1965 года — пока еще безмятежный курорт с жарким солнцем, красивыми девушками и привольной службой. Но однажды утром раздался оглушительный взрыв… хохота, когда в эфир армейской радиостанции впервые вышел новый ведущий Эдриан Кронауэр. Он сразу стал любимцем публики и врагом высокого начальства. И действительно, этот юморист своими шутками и непредсказуемым поведением представляет настоящую угрозу для воинской дисциплины. Но когда в радиоприемниках раздается его знаменитое приветствие «Доброе утро, Вьетнам!», кажется, что в этой солнечной стране никогда не наступит ночь…
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Барри
Левинсон
- Актёр
Робин
Уильямс
- Актёр
Форест
Уитакер
- БКАктёр
Бруно
Кёрби
- ДУАктёр
Дж.Т.
Уолш
- РВАктёр
Роберт
Вул
- Актёр
Ричард
Портноу
- ТТАктёр
Тунг
Тхань Чан
- ЧСАктриса
Чинтара
Сукапатана
- НУАктёр
Ноубл
Уиллингэм
- РЭАктёр
Ричард
Эдсон
- ММСценарист
Мич
Марковиц
- ЛБПр�одюсер
Ларри
Брэзнер
- Продюсер
Марк
Джонсон
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
М�атвеев
- КДХудожник
Кит
Денни
- ТДХудожница
Тесса
Дейвис
- СЛМонтажёр
Стью
Линдер
- ПСОператор
Питер
Сова
- АНКомпозитор
Алекс
Норт