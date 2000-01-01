Девять ярдов
Wink
Фильмы
Девять ярдов

Девять ярдов (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.22000, The Whole Nine Yards
Комедии, Криминал94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Дантист Николас Озерански вeл спокойную и размеренную жизнь. Но знакомство с новым соседом Джимми Тюльпаном положило ей конец раз и навсегда. Тюльпан был профессиональным убийцей и украл у своего босса десять миллионов долларов. А жена Николаса — Софи — решила сдать Джимми его бывшему боссу.

Девять ярдов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Криминал

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девять ярдов»

Всё