Девять ярдов (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Дантист Николас Озерански вeл спокойную и размеренную жизнь. Но знакомство с новым соседом Джимми Тюльпаном положило ей конец раз и навсегда. Тюльпан был профессиональным убийцей и украл у своего босса десять миллионов долларов. А жена Николаса — Софи — решила сдать Джимми его бывшему боссу.



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