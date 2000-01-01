Девять ярдов (фильм, 2000) смотреть онлайн
9.22000, The Whole Nine Yards
Комедии, Криминал94 мин18+
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Сюжет
Дантист Николас Озерански вeл спокойную и размеренную жизнь. Но знакомство с новым соседом Джимми Тюльпаном положило ей конец раз и навсегда. Тюльпан был профессиональным убийцей и украл у своего босса десять миллионов долларов. А жена Николаса — Софи — решила сдать Джимми его бывшему боссу.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джонатан
Линн
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Мэттью
Перри
- Актриса
Розанна
Аркетт
- Актёр
Майкл
Кларк Дункан
- Актриса
Наташа
Хенстридж
- Актриса
Аманда
Пит
- Актёр
Кевин
Поллак
- ХУАктёр
Харланд
Уильямс
- КФАктриса
Кармен
Ферланд
- СКАктёр
Серж
Кристианссенс
- АКПродюсер
Аллан
Кауфман
- ДУПродюсер
Дэвид
Уиллис
- ДКПродюсер
Дон
Кармоди
- МДПродюсер
Майк
Дрэйк
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- Актёр дубляжа
Георгий
Мартиросян
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АШХудожник
Андре
Шамберлан
- ДФОператор
Дэвид
Франко
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман
- ГГКомпозитор
Гари
Голд