Девушка с татуировкой дракона (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Промышленный магнат Вангер поручает хакерше Лисбет Саландер собрать досье на опального редактора Блумквиста и, убедившись в порядочности журналиста, нанимает его расследовать исчезновение своей племянницы. Так судьба сводит Блумквиста и Саландер.



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