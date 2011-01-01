Девушка с татуировкой дракона (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.12011, The Girl with the Dragon Tattoo
Детективы, Триллеры151 мин18+
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Сюжет
Промышленный магнат Вангер поручает хакерше Лисбет Саландер собрать досье на опального редактора Блумквиста и, убедившись в порядочности журналиста, нанимает его расследовать исчезновение своей племянницы. Так судьба сводит Блумквиста и Саландер.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Финчер
- Актёр
Дэниэл
Крэйг
- Актриса
Руни
Мара
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- СБАктёр
Стивен
Беркофф
- Актриса
Робин
Райт
- ЙвАктёр
Йорик
ван Вагенинген
- Актриса
Джоэли
Ричардсон
- Актриса
Джеральдин
Джеймс
- ГВАктёр
Горан
Вишнич
- Сценарист
Стивен
Зеллиан
- СЛСценарист
Стиг
Ларссон
- Продюсер
Сиан
Чаффин
- Продюсер
Скотт
Рудин
- ССПродюсер
Сёрен
Стемосе
- ОСПродюсер
Оле
Сонберг
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- МВХудожник
Микаэл
Вархелий
- ТСХудожница
Триш
Саммервилл
- ЭВХудожник
Эрик
Видегард
- КБМонтажёр
Кирк
Бакстер
- ЭУМонтажёр
Энгус
Уолл
- ДКОператор
Джефф
Кроненвет
- ТРКомпозитор
Трент
Резнор
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс