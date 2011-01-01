Девушка с татуировкой дракона
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Девушка с татуировкой дракона

Девушка с татуировкой дракона (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.12011, The Girl with the Dragon Tattoo
Детективы, Триллеры151 мин18+

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Сюжет

Промышленный магнат Вангер поручает хакерше Лисбет Саландер собрать досье на опального редактора Блумквиста и, убедившись в порядочности журналиста, нанимает его расследовать исчезновение своей племянницы. Так судьба сводит Блумквиста и Саландер.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка с татуировкой дракона»

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