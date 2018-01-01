Девушка, которая застряла в паутине (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.42018, The Girl in the Spider's Web
Боевики, Криминал110 мин18+
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Сюжет
Звезда «Короны» Клер Фой в новой серии приключений бесстрашной хакерши Лисбет Саландер. На этот раз героиня с татуировкой дракона оказывается втянутой в шпионские игры и крупный международный кибер-заговор вместе со своим давним знакомым, журналистом Микаэлем Блумквистом.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ФАРежиссёр
Феде
Альварес
- Актриса
Клэр
Фой
- СГАктёр
Сверрир
Гуднасон
- БГАктриса
Бо
Гадсдон
- ЛСАктёр
Лакит
Стэнфилд
- Актриса
Сильвия
Хукс
- КфАктриса
Карлотта
фон Фалькенхайн
- Актёр
Стивен
Мерчант
- ККАктёр
Кристофер
Конвери
- КБАктёр
Клас
Банг
- СМАктриса
Сюннёве
Макоди Лунд
- ФАСценарист
Феде
Альварес
- Сценарист
Стивен
Найт
- ДЛСценарист
Давид
Лагеркранц
- ЭКПродюсер
Элизабет
Кантильон
- РДПродюсер
Роберт
Дж. Дорманн
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актриса дубляжа
Ульяна
Куликова
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ДШХудожник
Дэнис
Шнегг
- КРХудожник
Карлос
Розарио
- ТСМонтажёр
Татьяна
С. Ригел
- ПЛОператор
Педро
Луке
- РБКомпозитор
Роке
Баньос