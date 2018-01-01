Девушка, которая застряла в паутине (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Звезда «Короны» Клер Фой в новой серии приключений бесстрашной хакерши Лисбет Саландер. На этот раз героиня с татуировкой дракона оказывается втянутой в шпионские игры и крупный международный кибер-заговор вместе со своим давним знакомым, журналистом Микаэлем Блумквистом.



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