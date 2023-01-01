Феде Альварес

Биография

Федерико Альварес – режиссер, сценарист и продюсер уругвайского кинематографа. Широкую известность ему принесли такие кинокартины, как «Зловещие мертвецы: черная книга», «Не дыши» и короткометражная лента «Приступ паники». Федерико родился 1978 году в семье преподавателя истории, писателя и журналиста. Первые покадровые съемки анимационной работы будущий режиссер и сценарист Федерико Альварес начал еще в семилетнем возрасте. Это увлечение предопределило его дальнейший творческий путь. Восхождение по карьерной лестнице началось со съемок коротких рекламных роликов, в которых особое внимание уделялось спецэффектам. После появления на Youtube короткометражного ролика «Приступ паники» – совместного проекта с Клаудией Абенд – Федерико получает множество писем от представителей киноиндустрии. Он начинает сотрудничать с крупной американской кинокомпанией, что позволяет ему раскрыть свой талант в полной мере. Кинолента «Зловещие мертвецы» принесла автору огромный успех. Позднее Альварес возглавил проект, посвященный съемкам продолжения легендарного фильма «Девушка с татуировкой дракона». Сиквел вышел в 2018 году под названием «Девушка, которая застряла в паутине». Многие фильмы Федерико Альвареса известны не только на родине режиссера, но и далеко за ее пределами.