Детки напрокат (фильм, 2017) смотреть онлайн

Детки напрокат

Детки напрокат (фильм, 2017)

2017, Детки напрокат
Комедия, Семейный86 мин12+

О фильме

Невозможность справиться с собственными детьми приводит юриста Ульяну и блогера Костю в кабинет к психологу. Вот только доктор предложит им весьма необычное решение их семейных проблем.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Детки напрокат»