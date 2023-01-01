Wink
Детям
Дети шпионов 3: Игра окончена
Актёры и съёмочная группа фильма «Дети шпионов 3: Игра окончена»

Режиссёры

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Режиссёр

Актёры

Дэрил Сабара

Daryl Sabara
АктёрJuni Cortez
Алекса ПенаВега

Alexa PenaVega
АктрисаCarmen Cortez (в титрах: Alexa Vega)
Рикардо Монтальбан

Ricardo Montalban
АктёрGrandfather
Сильвестр Сталлоне

Sylvester Stallone
АктёрToymaker
Райан Пинкстон

Ryan Pinkston
АктёрArnold (в титрах: Ryan James Pinkston)
Роберт Вито

Robert Vito
АктёрRez
Бобби Эднер

Bobby Edner
АктёрFrancis
Кортни Джайнс

Courtney Jines
АктрисаDemetra
Сальма Хайек

Salma Hayek
АктрисаCesca Giggles
Майк Джадж

Mike Judge
АктёрDonnagon Giggles

Сценаристы

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Сценарист

Продюсеры

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Продюсер
Элизабет Авеллан

Elizabeth Avellan
Продюсер
Билл Скотт

Bill Scott
Продюсер
Боб Вайнштейн

Bob Weinstein
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Весёлкина

Актриса дубляжа
Лина Иванова

Актриса дубляжа
Василий Бочкарев

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа

Художники

Дэвид Хэк

David Hack
Художник

Монтажёры

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Монтажёр

Операторы

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Оператор

Композиторы

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Композитор