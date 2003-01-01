Дети шпионов 3: Игра окончена (фильм, 2003) смотреть онлайн
О фильме
Даже из цифровой ловушки можно найти выход, если разделить тяжесть испытания с близкими по духу и не унывать. «Дети шпионов 3: Игра окончена» — семейный боевик Роберта Родригеса, где юные герои сражаются в виртуальном мире с самим Сильвестром Сталлоне. Антонио Бандерас, Элайджа Вуд и Сальма Хайек добавляют звездности в актерский состав.
Джуни Кортес, оставивший шпионскую карьеру, возвращается в строй, чтобы спасти сестру Кармен, застрявшую в виртуальной игре. Созданная загадочным Кибергением в исполнении Сталлоне, эта игра грозит поработить умы миллионов пользователей. Джуни погружается в трехмерный мир, полный опасных уровней от лавовых гонок до сражений с роботами, где его ждут неожиданные союзники и коварные враги. Семья Кортесов объединяется, чтобы остановить киберзлодея и спасти мир. Каждое испытание в игре проверяет смелость и изобретательность юных шпионов, а их взрослых помощников учит терпению и принятию.
«Дети шпионов 3: Игра окончена» — фильм, балансирующий между семейным приключением и фантастикой с легкими нотками абсурда. Графика в 3D создает ностальгический, приятно угловатый стиль, который подчеркивает хаотичную энергию сюжета.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Родригес
- Актёр
Дэрил
Сабара
- Актриса
Алекса
ПенаВега
- Актёр
Рикардо
Монтальбан
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Райан
Пинкстон
- РВАктёр
Роберт
Вито
- БЭАктёр
Бобби
Эднер
- КДАктриса
Кортни
Джайнс
- Актриса
Сальма
Хайек
- МДАктёр
Майк
Джадж
- Сценарист
Роберт
Родригес
- Продюсер
Роберт
Родригес
- Продюсер
Элизабет
Авеллан
- БСПродюсер
Билл
Скотт
- Продюсер
Боб
Вайнштейн
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ДХХудожник
Дэвид
Хэк
- Монтажёр
Роберт
Родригес
- Оператор
Роберт
Родригес
- Композитор
Роберт
Родригес