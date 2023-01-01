WinkФильмыДень выборовАктёры и съёмочная группа фильма «День выборов»
Актёры и съёмочная группа фильма «�День выборов»
Режиссёры
Актёры
АктёрЛеша [театр «Квартет И»]
Леонид Барац
АктёрСлава [т�еатр «Квартет И»]
Ростислав Хаит
АктёрСаша [театр «Квартет И»]
Александр Демидов
АктёрКамиль [театр «Квартет И»]
Камиль Ларин
АктёрИгорь Цаплин
Василий Уткин
Актёрруководитель радиостанции
Михаил Козырев
АктёрОтец Иннокентий
Михаил Ефремов
АктрисаНонна
Нонна Гришаева
АктёрМакс
Максим Виторган
Актёргубернатор Емельянов