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Фильмы
День выборов
Актёры и съёмочная группа фильма «День выборов»

Актёры и съёмочная группа фильма «День выборов»

Режиссёры

Олег Фомин

Олег Фомин

Режиссёр

Актёры

Леонид Барац

Леонид Барац

АктёрЛеша [театр «Квартет И»]
Ростислав Хаит

Ростислав Хаит

АктёрСлава [театр «Квартет И»]
Александр Демидов

Александр Демидов

АктёрСаша [театр «Квартет И»]
Камиль Ларин

Камиль Ларин

АктёрКамиль [театр «Квартет И»]
Василий Уткин

Василий Уткин

АктёрИгорь Цаплин
Михаил Козырев

Михаил Козырев

Актёрруководитель радиостанции
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов

АктёрОтец Иннокентий
Нонна Гришаева

Нонна Гришаева

АктрисаНонна
Максим Виторг�ан

Максим Виторган

АктёрМакс
Александр Семчев

Александр Семчев

Актёргубернатор Емельянов

Сценаристы

Леонид Барац

Леонид Барац

Сценарист
Ростислав Хаит

Ростислав Хаит

Сценарист
Сергей Петрейков

Сергей Петрейков

Сценарист

Продюсеры

Николай Ульянов

Николай Ульянов

Продюсер

Операторы

Василий Сикачинский

Василий Сикачинский

Оператор

Композиторы

Алексей Кортнев

Алексей Кортнев

Композитор
Сергей Чекрыжов

Сергей Чекрыжов

Композитор