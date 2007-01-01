День выборов (фильм, 2007) смотреть онлайн
9.22007, День выборов
Комедии122 мин18+
Фильм в подписке «START»
Сюжет
Загадочный человек связывается с руководителем популярной радиостанции и просит его об одолжении — ему необходима профессиональная раскрутка своего кандидата на пост нового губернатора. Чтобы выполнить задачу государственной важности, за дело берутся самые сильные умы радиостанции, включая наиболее рейтинговых музыкантов страны. Креативному персоналу совершенно не важно, кем является кандидат и какое количество процентов ему необходимо отобрать у своих конкурентов. Главное — обеспечить его победу всеми силами!
День выборов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Олег
Фом�ин
- Актёр
Леонид
Барац
- Актёр
Ростислав
Хаит
- Актёр
Александр
Демидов
- Актёр
Камиль
Ларин
- Актёр
Василий
Уткин
- Актёр
Михаил
Козырев
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Максим
Виторган
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Сценарист
Леонид
Барац
- Сценарист
Ростислав
Хаит
- СПСценарист
Сергей
Петрейков
- НУПродюсер
Николай
Ульянов
- ВСОператор
Василий
Сикачинский
- Композитор
Алексей
Кортнев
- СЧКомпозитор
Сергей
Чекрыжов