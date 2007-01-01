День выборов (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Загадочный человек связывается с руководителем популярной радиостанции и просит его об одолжении — ему необходима профессиональная раскрутка своего кандидата на пост нового губернатора. Чтобы выполнить задачу государственной важности, за дело берутся самые сильные умы радиостанции, включая наиболее рейтинговых музыкантов страны. Креативному персоналу совершенно не важно, кем является кандидат и какое количество процентов ему необходимо отобрать у своих конкурентов. Главное — обеспечить его победу всеми силами!



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