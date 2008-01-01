День радио (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Ведущие используют новость об аварии плавучего цирка в Японском море для спасения своей радиостанции от закрытия. Экранизация знаменитого спектакля «Квартета И».



Сотрудники известной станции «Как бы радио» находятся в состоянии боевой готовности перед важным эфиром. Он связан с актуальным событием, произошедшим с российскими туристами в Африке. Однако диджеи обнаруживают, что их конкуренты уже активно обсуждают эту тему. Чтобы отличиться от них, ведущие решают выйти в эфир с другим новостным поводом. В это время в Японском море происходит авария на небольшом корабле, где находятся цирковые животные. Ведущие раздувают из события настоящую сенсацию, и к спасению зверинца подключаются Бриджит Бардо, популярные рок-группы, а также представители Министерства обороны.



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