День радио (фильм, 2008) смотреть онлайн
Сюжет
Ведущие используют новость об аварии плавучего цирка в Японском море для спасения своей радиостанции от закрытия. Экранизация знаменитого спектакля «Квартета И».
Сотрудники известной станции «Как бы радио» находятся в состоянии боевой готовности перед важным эфиром. Он связан с актуальным событием, произошедшим с российскими туристами в Африке. Однако диджеи обнаруживают, что их конкуренты уже активно обсуждают эту тему. Чтобы отличиться от них, ведущие решают выйти в эфир с другим новостным поводом. В это время в Японском море происходит авария на небольшом корабле, где находятся цирковые животные. Ведущие раздувают из события настоящую сенсацию, и к спасению зверинца подключаются Бриджит Бардо, популярные рок-группы, а также представители Министерства обороны.
Каким будет исход скандального радиоэфира, узнаете в отечественной комедии «День радио». Фильм онлайн смотреть в хорошем качестве 2008 года можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Дьяченко
- Актёр
Ростислав
Хаит
- Актёр
Камиль
Ларин
- Актёр
Леонид
Барац
- Актёр
Александр
Демидов
- Актёр
Михаил
Козырев
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Дмитрий
Марьянов
- АКАктриса
Анна
Касаткина-Барац
- Актёр
Максим
Виторган
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Сценарист
Леонид
Барац
- СПСценарист
Сергей
Петрейков
- Сценарист
Ростислав
Хаит
- Продюсер
Леонид
Барац
- СППродюсер
Сергей
Петрейков
- Продюсер
Ростислав
Хаит
- Продюсер
Александр
Цекало
- МТОператор
Максим
Трапо