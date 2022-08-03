Делай ноги 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.02011, Happy Feet Two
Мультфильм, Приключения95 мин0+
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О фильме
Неутомимый пингвин Мамбл, некогда покоривший всех своим блестящим танцорским талантом, стал отцом. Его малыш — Эрик, в точности такой же свободолюбивый и независимый, как и папа, но в своих амбициях и авантюрах, несмотря на свой юный возраст, уже способен дать хорошую фору отцу и всем окружающим.
СтранаВеликобритания, США, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Джордж
Миллер
- ГЭРежиссёр
Гари
Эк
- Актёр
Элайджа
Вуд
- Актёр
Робин
Уильямс
- Актёр
Хэнк
Азария
- ПАктриса
Пинк
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актриса
София
Вергара
- Актёр
Коммон
- Актёр
Хьюго
Уивинг
- КААктёр
Карлос
Аласраки
- ГЭСценарист
Гари
Эк
- ПЛСценарист
Пол
Ливингстон
- Сценарист
Джордж
Миллер
- УКСценарист
Уоррен
Коулмэн
- Продюсер
Джордж
Миллер
- ДМПродюсер
Даг
Митчелл
- Продюсер
Брюс
Берман
- Актёр дубляжа
Гоша
Куценко
- САктриса дубляжа
Слава
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ГФХудожник
Грант
Фрекелтон
- КГМонтажёр
Кристиан
Газаль
- ДДОператор
Дэвид
Дулак
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл