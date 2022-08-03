Делай ноги 2
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Делай ноги 2

Делай ноги 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.02011, Happy Feet Two
Мультфильм, Приключения95 мин0+

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О фильме

Неутомимый пингвин Мамбл, некогда покоривший всех своим блестящим танцорским талантом, стал отцом. Его малыш — Эрик, в точности такой же свободолюбивый и независимый, как и папа, но в своих амбициях и авантюрах, несмотря на свой юный возраст, уже способен дать хорошую фору отцу и всем окружающим.

Страна
Великобритания, США, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Делай ноги 2»