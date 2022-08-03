Неутомимый пингвин Мамбл, некогда покоривший всех своим блестящим танцорским талантом, стал отцом. Его малыш — Эрик, в точности такой же свободолюбивый и независимый, как и папа, но в своих амбициях и авантюрах, несмотря на свой юный возраст, уже способен дать хорошую фору отцу и всем окружающим.

