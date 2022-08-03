Чужой билет
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Чужой билет

Чужой билет (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.32000, Bounce
Драма, Мелодрама102 мин18+

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О фильме

В канун Рождества неисправимый ловелас Бадди Эмарал, подцепив в аэропорту красотку, уступает свой авиабилет мужчине, спешащему домой к семье. И этот самолет разбивается. Проходит время, и Бадди решает поехать к вдове погибшего, чтобы как-то помочь ей.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чужой билет»