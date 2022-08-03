Чужой билет (фильм, 2000) смотреть онлайн

В канун Рождества неисправимый ловелас Бадди Эмарал, подцепив в аэропорту красотку, уступает свой авиабилет мужчине, спешащему домой к семье. И этот самолет разбивается. Проходит время, и Бадди решает поехать к вдове погибшего, чтобы как-то помочь ей.

