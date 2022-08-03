Чужой билет (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.32000, Bounce
Драма, Мелодрама102 мин18+
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О фильме
В канун Рождества неисправимый ловелас Бадди Эмарал, подцепив в аэропорту красотку, уступает свой авиабилет мужчине, спешащему домой к семье. И этот самолет разбивается. Проходит время, и Бадди решает поехать к вдове погибшего, чтобы как-то помочь ей.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Дон
Рус
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актриса
Гвинет
Пэлтроу
- Актриса
Наташа
Хенстридж
- ДМАктёр
Джо
Мортон
- Актёр
Тони
Голдуин
- АДАктёр
Алекс
Д. Линц
- Актёр
Джонни
Галэки
- ДГАктриса
Дженнифер
Грей
- ЭЭАктёр
Эдвард
Эдвардс
- ЛКАктриса
Лиза
Карпентер-Прюитт
- Актёр
Лоуис
Пьер Бруно
- Сценарист
Дон
Рус
- МБПродюсер
Майкл
Бесман
- Продюсер
Стив
Голин
- АСПродюсер
Алан
С. Бломквист
- Продюсер
Бобби
Коэн
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ДБХудожник
Дэниэл
Брэдфорд
- СРХудожница
Сэнди
Рейнольдс-Уоско
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- Композитор
Майкл
Дэнна