Чужой 3
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Чужой 3

Чужой 3 (фильм, 1992) смотреть онлайн

8.71992, Alien³
Ужасы, Триллер110 мин18+

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О фильме

Челнок с Рипли, Ньют, капралом Хиксом и останками робота Бишопа терпит крушение на отдаленной планете, тюрьме для опасных преступников. После падения в живых остается только Эллен Рипли и... чужой.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чужой 3»