Чужой 3 (фильм, 1992) смотреть онлайн
8.71992, Alien³
Ужасы, Триллер110 мин18+
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О фильме
Челнок с Рипли, Ньют, капралом Хиксом и останками робота Бишопа терпит крушение на отдаленной планете, тюрьме для опасных преступников. После падения в живых остается только Эллен Рипли и... чужой.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Финчер
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актёр
Чарльз
С. Даттон
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- ПМАктёр
Пол
МакГанн
- БГАктёр
Брайан
Гловер
- РБАктёр
Ральф
Браун
- ДУАктёр
Дэниэл
Уэбб
- КДАктёр
Кристофер
Джон Филдс
- Актёр
Холт
Маккэллани
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- ДГСценарист
Дэвид
Гайлер
- УХСценарист
Уолтер
Хилл
- ЛФСценарист
Ларри
Фергусон
- ДОСценарист
Дэн
О’Бэннон
- ГКПродюсер
Гордон
Кэрролл
- ДГПродюсер
Дэвид
Гайлер
- УХПродюсер
Уолтер
Хилл
- Продюсер
Эзра
Свердлоу
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ДПХудожник
Дэвид
Перри
- БРХудожник
Боб
Рингвуд
- ДКМонтажёр
Дэвид
Краузер
- ТРМонтажёр
Терри
Роулингс
- АТОператор
Алекс
Томсон
- ЭГКомпозитор
Эллиот
Голденталь